Feuerwehr Detmold

FW-DT: BMA ausgelöst, bestätigtes Feuer

Detmold (ots)

In einem Industriebetrieb an der Arminstrasse hat am frühen Samstagabend die Brandmeldeanlage ausgelöst! Bereits auf der Anfahrt konnte schwarzer Rauch festgestellt werden. Umgehend gab es eine Alarmstufenerhöhung auf Feuer drei! Die in dem Betrieb installierte Sprinkleranlage hatte ebenfalls ausgelöst und Schlimmeres verhindert! Es mussten noch Nachlöscharbeiten durchführt werden und im Anschluss wurde die Halle intensiv belüftet! Neben dem hauptamtlichen Personal waren der Löschzug Mitte, die Löschgruppe Hiddesen und die Löschgruppe Brokhausen und der Rettungsdienst Ort! Die Löschgruppe Pivitsheide stellte den Grundschutz sicher! Der Einsatz war nach ca. 1,5 Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell