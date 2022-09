Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Flüchtiger Radfahrer gesucht

Lippstadt (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen der Zeit vom 12. September, 16.30 Uhr bis zum 13. September, 7 Uhr, in der Straße Birkenweg, in Höhe der Hausnummer 54. Ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Opel Vivaro eines Taxiunternehmens wurde im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Die Spuren an dem Taxi deuten auf eine Kollision mit einem Fahrrad hin. Zeugen, die Hinweise auf einen flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell