Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbeutel beim Einkauf gestohlen - Zeugen gesucht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag kurz nach 10 Uhr befand sich eine 58-jährige Frau zum Einkauf in einem Supermarkt im Brühlweg. Als die Frau ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte. Dieser wurde ihr vermutlich durch eine unbekannte Frau, welche ihr im Bereich der Kühltheke nahekam, aus der Jackentasche entwendet. Als die 58-Jährige bei der Bank ihre Karte wenig später sperren ließ, waren bereits drei unberechtigte Abhebungen über 1.000 Euro erfolgt. Die Verdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 Jahre, 170cm groß, schlank und schulterlange dunkle Haare. Sie trug eine dunkle Jacke, blaue Jeans und Turnschuhe. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise werden beim Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 entgegengenommen.

