Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Streifenwägen und Wände beschmiert - Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Donnerstag gegen 17 Uhr beschmierte ein 21-jähriger Mann mit einem schwarzen Filzstift zwei Streifenwagen, welche vor dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte geparkt waren. Als der Mann bemerkt wurde, flüchtete er zunächst in Richtung Bismarckplatz und setzte seine Schmierereien in der Poststraße fort, indem er eine Betonmauer bemalte. Dort wurde er schließlich im Rahmen der Fahndung durch die Einsatzkräfte in flagranti erwischt und nach kurzer Verfolgung festgenommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass weitere Farbschmierereien im Bereich der Alten Glockengießerei und in der Bergheimer Straße ebenfalls auf das Konto des 21-jährigen Verdächtigen gehen dürften. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Die Hintergründe für sein Verhalten und weitere Tatorte sind Teil der weiteren Ermittlungen. Hinweise auf weitere Beschädigungen, welche zum fraglichen Zeitraum mit einem Filzstift erzeugt wurden, werden beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 0621/174-1700 telefonisch entgegengenommen.

