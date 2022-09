Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnmobil nach Unfall gesucht

Lippstadt (ots)

Am Freitag, 9. September, kam es gegen 13:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 55, in Höhe der Bökenförder Straße. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Lippstadt fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung Lipperode. Er überholte ein auf der rechten Fahrspur fahrendes Wohnmobil. Während des Überholvorganges wechselte der Fahrer des Wohnmobils plötzlich die Fahrspur nach links. Der 28-Jährige wich aus und geriet mit seinem Seat ins Schleudern. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit seinem Pkw. Der Lippstädter wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen oder beigefarbenen Wohnmobil geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

