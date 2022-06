POL-PDLU: Speyer - Roller "Jack Sparrow" im Rhein gefunden

Schifferstadt (ots) - In der Nacht von 01.06.2022 auf den 02.06.2022 wurde aus dem umzäunten Hof eines Anwesens im Ostring ein abgeschlossenes Fahrrad entwendet. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 ...

