POL-PDLU: Betrugsversuch bei Schockanruf vereitelt

Speyer (ots) - Ein besonders respektloses Verhalten legte am 02.06.2022 eine 12-Jährige aus Limburgerhof an den Tag. Nachdem das Mädchen gegen 13:00 Uhr in einer Drogerie in der Maximilianstraße beim Diebstahl beobachtet wurde, schlug sie einer 58-jährigen Mitarbeiterin ins Gesicht, wodurch diese leicht verletzt wurde. Einer weiteren Angestellten spuckte sie ins ...

