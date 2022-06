POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach schwerem Raub

Ratzeburg (ots) - 31. Mai 2022 | Kreis Stormarn - 29.05.2022 - Bad Oldesloe Am Sonntagabend (29. Mai 2022) kam es zu einem Feuer in der Straße Ahornkamp in Bad Oldesloe. Nach derzeitigem Kenntnisstand fing eine an der Wand eines Doppelhauses stehende Altpapiertonne gegen 20:30 Uhr aus unbekannter Ursache Feuer. Die Flammen schlugen auf danebenstehende Mülltonnen und die Hausfassade über. Ein Zeuge konnte die ...

