Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Welver - Vellinghausen (ots)

Am Freitag um 23:10 Uhr kam es auf der L747 zwischen Schwefe und Einecke zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 20 jähriger Mann aus Warstein befuhr mit seinem PKW die L747 aus Richtung Schwefe kommend in Richtung Einecke. Im Fahrzeug befanden sich zudem noch eine 17 jährige Frau sowie eine 19 jähriger Mann aus Welver. Der Fahrzeugführer verlor vermutlich aufgrund der Witterungsbedingungen in einer rechts Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und rutsche in den gegenüberliegenden Straßengraben. Dort prallte das Fahrzeug gegen die Böschung und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Personen im Fahrzeug wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.(bv)

