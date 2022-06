Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Gartenhaus Dienstag, 28.06.2022, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 29.06.2022, 17:15 Uhr Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 28.06.2022, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 29.06.2022, 17:15 Uhr, in eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Straße Am Bache in Wolfenbüttel ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden ...

mehr