Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Einfamilienhaus

Westerkappeln (ots)

Unbekannte sind am Samstag (14.05.22) in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Pommernstraße, Ecke Am Königsteich, eingestiegen. Die Unbekannten hebelten ersten Erkenntnissen zufolge die Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

