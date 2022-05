POL-ST: Ochtrup, 60-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt sich schwer

Emsdetten (ots) - Bei einem Schulwegunfall am Zebrastreifen auf der Straße In der Lauge, Einmündung Diekstraße, hat sich eine 12-Jährige verletzt. Gegen 07.35 Uhr überquerte das Mädchen aus Emsdetten, das mit seinem Fahrrad aus der Diekstraße kam, den Zebrastreifen. Eine 65-jährige Emsdettenerin war mit ihrem Subaru Forester auf der Straße In der Lauge in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf dem Zebrastreifen kam ...

mehr