Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Firmengebäude

Neuenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (13.05.22), 17.30 Uhr und Samstag (14.05.22), 15.00 Uhr sind Unbekannte in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Nord eingestiegen. Die Täter haben sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum umzäunten Gelände der Firma an der Dieselstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie am Gebäude ein Fenster auf. In den Räumlichkeiten brachen die Täter einen Tresor auf. Daraus entwendeten sie Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell