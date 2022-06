Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 30. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Gartenhaus

Dienstag, 28.06.2022, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 29.06.2022, 17:15 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 28.06.2022, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 29.06.2022, 17:15 Uhr, in eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Straße Am Bache in Wolfenbüttel ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus der Laube zwei Schleifgeräte entwendet. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Reifen zerstochen

Dienstag, 28.06.2022, zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr

Am Dienstagabend, 28.06.2022, zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr, wurden von einem am Landeshuter Platz in Wolfenbüttel zum Parken abgestellten PKW Jaguar zwei Reifen zerstochen. Der Schaden beträgt zirka 600 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell