Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 29. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt

Dienstag, 28.06.2022, gegen 13:05 Uhr

Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 82, Abzweig zur Verbindungsstraße zur Landesstraße 615, ein Verkehrsunfall, bei dem die Beifahrerin eines beteiligten PKW leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte eine 42-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW von der Bundestraße nach links in die Verbindungsstraße einzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei das entgegenkommende Auto eines 77-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde die 75-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5500 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell