POL-OG: Baden-Baden, B 3 - Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Baden-Baden (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Donnerstagmorgen an der Einmündung der K9617 in die B3. Die 48 Jahre alte Fahrerin eines Ford wollte gegen 8:20 Uhr von der Kreisstraße aus Richtung Sandweier kommend nach links in Richtung Rastatt abbiegen und kollidierte hierbei mit einer aus Richtung Rastatt herannahenden BMW-Lenkerin. Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin, als auch die 42-jährige BMW-Fahrerin trugen durch den Zusammenprall leichte Verletzungen davon. Die stark beschädigten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der fließende Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

