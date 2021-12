Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch und Einbruchsversuch, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Ein unbekannter Einbrecher gelangte am Mittwochabend in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße und versuchte dort erfolglos Beute zu machen. Gegen 20:30 Uhr wurde eine Zeugin durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und sah einen Mann aus dem Bereich der Filiale herauslaufen. Der Täter soll etwa 190 Zentimeter groß gewesen sein. Seine Nase wurde als groß, sein Teint als südländisch beschrieben. Bekleidet soll er mit einem Mantel, beiger Hose, einem schwarzen Schal und einer schwarzen Mütze gewesen sein. Er habe auf Ansprache mit deutschem Akzent gesprochen. Ein Diebstahlschaden entstand nicht.

Inwieweit ein Zusammenhang mit einem am Donnerstagmorgen festgestellten Einbruch in eine Apotheke in der Hauptstraße besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht bislang, dass die Eingangstür der Apotheke beschädigt und Bargeld entwendet wurde. Die Höhe des Diebstahlschadens kann hier noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell