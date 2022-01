Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Menden (ots)

Zoff auf der Westtangente

Am 06.01.2022 kam es gegen 20:27 Uhr auf der Westtangente zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern. Ein 18-jähriger Mendener wurde nach eigenen Angaben vor der Einmündung Bessemer Weg von einem grauen Ford überholt. Beide Verkehrsteilnehmer hielten danach am Fahrbahnrand an, um dieses Fahrmanöver nachzubereiten. Der Fahrer des Fords stieg aus seinem Fahrzeug und schlug gegen die Scheibe, anschließend öffnete er die Fahrzeugtür des Geschädigten und schlug diesem unvermittelt ins Gesicht. Danach entfernte er sich. Der Mendener klagte im Anschluss über Schmerzen im Gesicht.

Der Fahrer des grauen Ford konnte wie folgt beschrieben werden:

-kräftige Statur, ca. 180-185 cm groß, Tätowierungen am Hals (becks)

Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen versuchten Unbekannte in der "Bahnhofstraße in Bösperde" in einen Bauwagen einzubrechen. Sie entfernten dazu zunächst ein Vorhängeschloss samt Riegel und versuchten anschließend die Tür aufzuhebeln. Sie scheiterten allerdings. (schl)

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei Menden unter 02373-9099-0.

