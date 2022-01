Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge mit Holzstock

Werdohl (ots)

Am 07.01.2022, gegen 00:50 Uhr, wurde ein 30-jähriger Werdohler von einer 24-jährigen Frau, ebenfalls aus Werdohl, und ihrem bisher unbekannten Begleiter angegriffen.

Der Geschädigte gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er fußläufig im Bereich der Straße Im Wiesengrund unterwegs gewesen sei. Dabei sei er auf ein Pärchen getroffen. Der unbekannte Täter habe unvermittelt mit einem Stock auf ihn eingeschlagen, am Boden liegend kam es zu einer Rangelei. Im Anschluss flüchteten die Werdohlerin und ihr Begleiter. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus versorgt werden musste.

Die Frau meldete sich über den Notruf ebenfalls bei der Polizei, erzählte dort aber eine andere Version der Geschichte. Sie sei von dem Geschädigten angegriffen worden, man habe sich nur gewehrt. Für eine Sachverhaltsaufnahme vor Ort stand die Frau dann aber nicht mehr zur Verfügung. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern noch an.(becks)

