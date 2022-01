Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vollendeter und versuchter Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Büroräume einer Versicherung an der "Weststraße" ein, indem sie ein Fenster zerstörten. Die Täter durchsuchten und durchwühlten anschließend mehrere Räume und entwendeten unter anderem einen Beamer und Bürotische.

Ein paar Straßen weiter wurde in derselben Nacht versucht in eine Praxis an der "Knapper Straße" einzubrechen. Eine Mitarbeiterin stellte am Morgen mehrere Hebelmarken an der Tür der Praxis fest. Vor der Tür lag zudem ein Schraubendreher. Der oder die Täter gelangten nicht ins Innere. (schl)

