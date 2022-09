Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall nach waghalsigem Überholmanöver

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 13:27 Uhr, kam es auf der Benninghauser Straße zwischen Benninghausen und Herringhausen zu einem Unfall. Ein BMW war aus Benninghausen in Richtung Herringhausen unterwegs. Der Fahrzeugführer überholte gleich mehrere Fahrzeuge auf einmal. Aus Richtung Herringhausen kam ihm ein Lkw entgegen. Dessen Fahrer machte eine Vollbremsung um eine Kollision mit dem überholenden Auto zu vermeiden. Der Fahrer des BMW scherte wieder nach rechts ein und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Dacia der hinter dem Lkw in Richtung Herringhausen unterwegs war. Der Dacia überschlug sich nach dem Zusammenprall und landete schließlich auf dem Dach. Der BMW drehte sich um die eigene Achse. Der 24-jährige Fahrer des BMW flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort. Er konnte einige Zeit später durch eine Streifenbesatzung aufgegriffen werden. Der Beifahrer aus dem BMW und die Fahrerin des Dacia wurden verletzt zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw wurde ebenfalls leicht verletzt. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallstelle ist bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt. (lü)

