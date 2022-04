Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall

Lingen (ots)

Am 13. April gegen 18.10 Uhr kam es in Lingen auf der Straße Zur Baccumer Mühle zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-Fahrer eines Pedelec fuhr auf der Straße Zur Baccumer Mühle in Richtung B214. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 63-Jährige zu Fall. Er kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

