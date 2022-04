Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Montag gegen 22 Uhr an der Schillerstraße, Ecke Haselünner Straße in Lingen ereignete. Dabei hinterließ ein bislang unbekannter Radfahrer zwei Kupferrohre. Mutmaßlich könnten die Rohre von einem Diebstahl stammen. Der Radfahrer wird als etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein und war dunkel gekleidet. Zeugen und eventuell Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

