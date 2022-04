POL-EL: Lingen - Polizeiorchester Niedersachsen zu Gast in Lingen - Auftritt mit Musikklasse der Friedensschule (Fotos)

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Lingen - Polizeiorchester Niedersachsen zu Gast in Lingen - Auftritt mit Musikklasse der Friedensschule

Lingen

Zu einem besonderen Konzertabend lädt die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Dienstag, 10. Mai, um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) ins Theater an der Wilhelmshöhe ein. Das Polizeiorchester Niedersachsen ist zu Gast in Lingen und wird im Rahmen dieser Benefizveranstaltung die Geburtstage vieler großer Komponisten musikalisch feiern. Die Einnahmen des Konzertes werden zugunsten der Friedensschule in Lingen gespendet. Dessen Musikklasse ebenfalls mit dem Polizeiorchester an diesem Abend einen Auftritt haben wird. Nach fast zweijähriger coronabedingter Zwangspause freut sich das Polizeiorchester wieder auf die bevorstehenden Aufführungen und steckt derzeit mitten in den Proben für das Konzert in Lingen. Unter dem Motto "Geburtstagskonzert" wird das Orchester dabei Stücke von bekannten Komponisten und Künstlern zum Besten geben, die in diesem Jahr einen großen Geburtstag feiern. Ob aus dem Bereich Klassik, Musical, Film, Jazz oder Pop - das Programm des Abends verspricht viel Abwechslung und wird die Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann ziehen. Nicht nur große Hymnen von Ludwig van Beethoven werden gespielt, auch das Intermezzo "My Bonny Boy" zum 150. Geburtstag von Ralph Vaughan Williams wird unter anderem zu hören sein. Ausschnitte aus dem Musical "The Wizard of Oz" und "La Fiesta" von Chick Corea werden das Konzert abrunden. Dabei inszenierte das rund 40-köpfige Polizeiorchester große Klassiker im neuen und modernen Stil, sodass ein breites Publikum auf seine Kosten kommen wird. Ergänzt wird das Programm durch den Auftritt der Musikklasse der Lingener Friedensschule. Diese wird ebenfalls einige Lieder zum Besten geben. Neben dem Konzert wird es im Foyer des Theaters eine Ausstellung zum Thema "Polizeischutz für die Demokratie" präsentiert. Zu sehen sein werden aussagekräftige Plakate, auf denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Führungskräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mit persönlichen Botschaften in Bezug auf das Thema Demokratie abgebildet sind. Darüber hinaus werden die Beamtinnen und Beamten des Präventionsteams ebenfalls an dem Abend vor Ort sein und die Besucherinnen und Besucher zum Thema Einbruchschutz informieren. Karten für das Konzert gibt es für 11 Euro ab sofort bei der Tourist Information der Stadt Lingen. Oder online unter: https://tickets.vibus.de/00100550000000/shop/-/Lingen/Theater_an_der_Wilhelmsh%c3%b6he/Saal/Benefizkonzert_des_Polizeichorchesters_Niedersach/-/vstdetails.aspx?VstKey=10055000993564000. Pressevertreter melden sich zwecks einer Berichterstattung über das Konzert bitte unter pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de bis zum 29. April an.

