Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Freren (ots)

In der Nacht vom 11. April 20.00 Uhr auf den 12. April 10.00 Uhr kam es in Freren zu zwei Sachbeschädigungen. Dabei wurde das Straßenschild der Bussardstraße abgebrochen und etwa hundert Meter weiter in einer Grünanlage aufgefunden. In derselben Zeit wurde in der Habichtstraße ein drei Meter hoher Fahnenmast umgeknickt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

