Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Emsbüren (ots)

Zwischen dem 11. und 12. April kam es in Emsbüren in der Hanwische Straße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter steckten einen Holzpfosten eines Balanciergerätes an der Grundschule in Brand. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903-703190 entgegen.

