POL-EL: Wietmarschen - E-Bikes gestohlen

Lingen (ots) - In der Nacht vom 6. auf den 7. April kam es in Lingen in der von-Humboldt-Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter entwendeten ein etwa 50 Meter langes Starkstromkabel von einem Container. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

