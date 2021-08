Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Mettingen (ots)

Am Donnerstag (19.08.) ist es gegen 20.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Wöstenstraße gekommen. Ein 26-jähriger Mann aus Glandorf fuhr mit seinem VW Golf auf der Wöstenstraße in Richtung Mettinger Moor. Etwa 250 Meter vor der Einmündung Hagebröcker Weg kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der linken Fahrbahnseite mit einem Baum. Anschließend kam das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Der Glandorfer und sein Beifahrer, ein 30-jähriger Ibbenbürener, konnten sich nicht selbständig aus dem VW befreien und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Der 26-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Ibbenbürener blieb unverletzt. Dem 26-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, da nicht auszuschließen war, dass er alkoholisiert das Fahrzeug führte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell