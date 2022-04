POL-EL: Uelsen - Verkehrsunfall

Aschendorf (ots) - Am Montag kam es auf der Oldenburger Straße in Aschendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Audi A3 war gegen 18.10 Uhr in Richtung Neulehe unterwegs. Dabei geriet ein bislang unbekannter Fahrer eines entgegenkommenden VW-Transporters die Fahrbahn des Audi und kollidierte mit dessen Außenspiegel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher ...

