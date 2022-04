Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Wohnungen durchsucht

Papenburg (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizei haben nach umfangreichen Ermittlungen am 6. April erfolgreich die Wohnungen zweier mutmaßlicher Drogendealer in Herbrum und Papenburg durchsucht. Einem Geschwisterpaar wird vorgeworfen, systematischen Handel unterschiedlicher Drogen betrieben zu haben und diese teilweise getarnt als Süßigkeiten an Minderjährige verkauft zu haben. Die Beamten beschlagnahmten neben mehreren Gramm Marihuana, eine Schusswaffe samt Munition, mehrere zehntausend Euro in Form von Bargeld und einer Goldplatte sowie einen Industriemagneten, der vermutlich zur Manipulation von Stromzählern genutzt wird. Der 27-jährige Beschuldigte sowie seine 34-jährige beschuldigte Schwester wurden nach der Vernehmung mangels Haftgründen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

