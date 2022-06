Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Elfjähriger

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht nach der elfjährigen Hanin K. aus Mönchengladbach und bittet um Ihre Mithilfe!

Wie bereits am Mittwoch, 22. Juni gemeldet, kehrte Hanin am Dienstag, 21. Juni nach der Schule nicht zu ihrem Wohnort in Mönchengladbach zurück und gilt seitdem als vermisst.

Sie ist 1,35 Meter groß, schlank, hat braune, lange glatte Haare und trug zuletzt eine pinkfarbene Trainingsjacke, eine schwarze Trainingshose der Marke Adidas sowie schwarze Schuhe.

Fotos der Elfjährigen können unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/81844 Bisherige Ermittlungen und Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Polizei fragt: Wer hat das Mädchen gesehen oder kann sonstige Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell