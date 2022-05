Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Einbrüche in Neunkirchen - Diebe klauten Wertgegenstände und Waschtischarmaturen #polsiwi

Neunkirchen/ Neunkirchen-Wiederstein (ots)

Zwischen Freitagmittag (06.05.2022) und Dienstagmorgen (10.05.2022) sind unbekannte Täter in den Vorraum der Aula einer Schule im Kopernikusring in Neunkirchen eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gymnasium. Sie entwendeten zahlreiche Waschtischarmaturen. Ersten Schätzungen nach wird der Schaden auf einen fünfstelligen Betrag beziffert. Aufgrund der Menge der entwendeten Armaturen ist ein Abtransport mittels eines Fahrzeuges nicht auszuschließen.

Zwischen Freitagmittag (06.05.2022), 12:00 Uhr, und Dienstagabend (17.05.2022), 17:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Talstraße in Neunkirchen-Wiederstein ein. Die Langfinger brachen gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Talstraße ein. Sie durchwühlten in mehreren Räumen Schubladen und Schränke. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie Wertgegenstände im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen in beiden Fällen um Hinweise unter der 0271 / 7099 - 0.

