POL-SI: Mehrere Einbrüche am Wochenende #polsiwi

Neunkirchen (ots) - Zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen (15.05.2022), 03:30 Uhr, ist es zu einigen Graffitisprühereien in Neunkirchen gekommen. Der oder die unbekannten Täter beschmierten in der Bahnhofstraße eine Hauswand. Die gleichen Schriften bzw. Zeichen konnten auf einer Sichtschutzwand in der Straße "Auf der Ziegelei", auf einem Wartehäuschen am Bahnhof in Altenseelbach und auf einer dortigen ...

