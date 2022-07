Polizei Dortmund

POL-DO: Ein Parkplatz, zwei Strafanzeigen: 29-Jähriger attackiert Mann vor Freibad - und baut danach noch einen Unfall

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0796

Auf dem Parkplatz vor dem Freibad Hardenberg am Badweg 30 in Dortmund kam es am gestrigen Dienstag (17 Uhr) zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Der mutmaßliche Tatverdächtige (29, Dortmund) hatte einen anderen Mann (34, Dortmund), vermutlich wegen eines vorausgegangenen Streits um einen Parkplatz, attackiert. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll bei der körperlichen Auseinandersetzung auch eine Eisenstange zum Einsatz gekommen sein. Im Anschluss baute er noch einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend.

Die Polizei Dortmund konnte den Mann dank sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen antreffen und stellte seine Personalien fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht.

