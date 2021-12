Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrügerische Spendensammler, Geschädigte gesucht

Erkelenz (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagmittag (9. Dezember) zwei aufdringliche Spendensammler im Bereich eines Supermarkt-Parkplatzes an der Paul-Rüttchen-Straße. Diese waren mit einem Klemmbrett unterwegs und gaben vor, Spenden für den Landesverband für Behinderte und Taubstumme zu sammeln. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen die beiden Männer vor Ort an. Es handelte sich um zwei bereits wegen Betruges polizeibekannte Männer. Wer übergab Spenden an die Betrüger? Geschädigte werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

