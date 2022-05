Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht beim Windhagen Marathon

Windhagen (ots)

Am Sonntag kam es um 13:03 Uhr im Rahmen des Windhagen Marathons zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte war als Streckenposten auf der Landesstraße 252 zwischen Unterelsaff und Wölsreeg im Kreuzungsbereich nach Hammerhof eingesetzt. Der Streckenposten sicherte die Querung von Läufern durch Handzeichen. Ein PKW Fahrer hielt sodann auch an und wartete. Hinter ihm fuhr ein PKW-Fahrer, der anscheinend nicht warten wollte. Der Fahrer hupte, drängelte und versuchte durch Fahrbahnwechsel und unter Beschimpfungen vorbeizufahren. Dabei fuhr er über den linken Fuß des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfallflüchtigen soll es sich um einen ca. 30-40-jährigen Porschefahrer in einem offenen Cabrio, Farbe schwarz, mit BN - Kennzeichen handeln. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

