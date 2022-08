Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pfeffelbach - Verfolgungsfahrt

Pfeffelbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, sollte ein blauer Fiat auf der L349 zwischen Thallichtenberg und Pfeffelbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem durch die Streife die entsprechenden Anhaltesignale aktiviert wurden, beschleunigte der Fahrer des blauen Fiat stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. In der Ortschaft Pfeffelbach kam der Fahrer des Fiat, in der dortigen St.-Wendeler-Straße, von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem dortigen Zaun, einem Baum und einem Verkehrsschild. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Im Rahmen der weiteren Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin befanden sich französische Kennzeichen an dem PKW. Eine Überprüfung ergab, dass diese in Deutschland nicht gültig sind. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Personen die sachdienliche Hinweise geben können oder möglicherweise selbst durch die Fahrweise des Fiat gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381-919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

