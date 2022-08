Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gegen Hauswand gefahren und geflüchtet - Renault gesucht

Desloch (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

In der Kirchgasse ereignet sich am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde in der engen Straße eine Hauswand beschädigt. Vermutlich war ein Fahrzeug bergauf zu weit rechts gefahren und hat dabei eine Hauswand touchiert. Der Verursacher ist aufgrund des Schadensbildes in Richtung Neuwieser Straße weitergefahren ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. An der Unfallörtlichkeit wurde ein zurückgebliebenes Fahrzeugteil aufgefunden. Diese Plastikabdeckung konnte einem Renault, vermutlich einem Transporter, zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise unter Telefonnummer 06382-9110. Wer kann Hinweise zur flüchtigen Person oder Fahrzeug machen? |pilek

