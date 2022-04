Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Diebstahl eines Anhängers - Täter gestellt und diverse weitere Straftaten aufgedeckt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Osterholz/Nordenham. Am Dienstagnachmittag (11.04.2022) meldete eine Anwohnerin aus der Bogenstraße in Stotel gegen 14:10 Uhr, dass zwei Personen versucht hätten ihren PKW-Anhänger zu entwenden. Nachdem die beiden Männer entdeckt wurden, flüchteten Sie mit einem weißen Pritschenwagen. Bei der Flucht beschädigten Sie das Carport eines Nachbarn. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug durch Beamte des Polizeikommissariats Nordenham im Bereich eines Gewerbegebietes am Wesertunnel gestellt werden. Ermittlungen bereits während der Fahndung ergaben, dass der Pritschenwagen inklusive Kennzeichen am gestrigen Sonntag in Osterholz entwendet wurde. Darin befindliches Werkzeug sowie Handwerksmaterialien hatten die Tatverdächtigen vermutlich in der Nacht im Bereich Wittstedt und Beverstedt entsorgt. Dieses konnte sichergestellt werden. Die beiden amtsbekannten Männer im Alter von 21 und 24 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dauern an.

