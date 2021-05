Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Twingo beschädigt

Geeste (ots)

Am Freitag beschädigten bislang unbekannte Täter gegen 22 Uhr im Telgweg in Geeste einen schwarzen Renault Twingo an der Motorhaube und am Tankdeckel. In diesem Zusammenhang wurden mehrere "ortsfremde" Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des beschädigten Pkw gesehen. Wer Angaben zu den Fahrzeugen oder zum Tathergang machen kann, wird gebeten, sich bitte bei der Polizei in Geeste unter der Telefonnummer 05937-970050 zu melden.

