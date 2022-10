Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos beschädigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

An einer Baustelle an der Benzenäckerstraße sind am Donnerstagabend (06.10.2022) zwei Autos offenbar durch Teile einer Baustellenabsperrung beschädigt worden. Zwischen 19.00 Uhr und 20.15 Uhr fuhren die Autofahrer über den Fuß einer Warnbake. Wie der Teil der Warnbake auf die Fahrbahn gelangte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

