Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 18. September 2022

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Freitag, 16.09.2022, 02:30 Uhr - 03:10 Uhr

Gleich zu vier versuchten Fahrzeugaufbrüchen kam es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag im Stadtgebiet Wolfenbüttels. So wurden durch eine bisher unbekannte, männliche Person in den Straßen Salweidenkamp und Hagebuttenkamp ein Hyundai i10, zwei VW Passat und ein VW Multivan angegangen. Diese Person habe versucht, die Türen der Fahrzeuge zu öffnen. In zwei Fällen sei dies auch gelungen und die Fahrzeuge durchwühlt worden. In zwei weiteren Fällen sei der Versuch gescheitert. Diebesgut sei nicht erlangt worden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte die Polizei Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen erlangen. Die diesbezüglichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Hornburg: Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen

Freitag/Samstag, 16./17.09.2022, 19:55 Uhr - 07:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Birkenweg in Hornburg die Reifen von insgesamt drei dort geparkten Fahrzeugen zerstochen. Beschädigt wurden dabei ein Chevrolet Matiz, ein VW Passat und ein Audi Q 5. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335/92966-0 und die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Sickte: Fahrer eines E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Samstag, 17.09.2022, 23:15 Uhr

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Bahnhofstraße in Sickte den Fahrer eines E-Scooter. Dabei stellte sich heraus, dass der 16-jährige Betroffene unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

