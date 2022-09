Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 17. September 2022

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Mehrere Einbruchdiebstähle

Im Bereich Leipzigerstraße im dortigen Kalkwerk kam es vom 15.09.2022 auf den 16.09.2022 zu einem Einbruch, bei dem Diebesgut im Wert von knapp 5000 Euro entwendet wurde. Unter anderem handelt es sich um Werkzeug. Weiterhin wurde ein Objekt in der Leipziger Allee angegangen, in dem ein Sportverein und ein Schützenverein untergebracht ist.

Wolfenbüttel - Adersheim: Unfall mit einer verletzten Person

Nach einem Unfall an gleicher Örtlichkeit vom 15.09.2022 kam es am 16.09.2022 in den Mittagsstunden erneut zu einem Unfall an der Kreuzung L 495/K 90. Die Unfallverursacherin fuhr vermutlich ungebremst in die Kreuzung ein und übersah den bevorrechtigten Verkehr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Die darin befindliche Person musste mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus verbracht werden. Die Kreuzung musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Börßum - Achim: Brand einer ehemaligen Gaststätte

In der Nacht vom 16.09.2022 auf den 17.09.2022 kam es zu einem Brand in Achim in einer leer stehenden Gaststätte. Ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Objekte konnte durch eine Vielzahl an Feuerwehrleuten verhindert werden, der Schaden beläuft sich auf ca. 500.000 Euro. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

