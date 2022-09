Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 15. September 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Verkehrsunfall, ein Autofahrer schwer verletzt

Mittwoch, 14.09.2022, gegen 16:10 Uhr

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Strecke zwischen Wehre und Weddingen (Kreisstraße 85) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden ist. Demnach war der 48-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto beim Durchfahren einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und hier mit dem entgegenkommenden PKW mit Anhänger eines 55-jährigen Fahrers kollidiert. Durch den Unfall verletzte sich der 48-jährige Autofahrer schwer, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 16000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

