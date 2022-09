Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 14. September 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Verkehrsunfall, zwei Personen leicht verletzt

Dienstag, 13.09.2022, gegen 14:40 Uhr

Am Dienstag, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Strecke zwischen Schöppenstedt und Evessen, Landesstraße 625, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit war ein 65-jähriger Fahrer eines PKW nach dem Durchfahren einer Linkskurve ins Schleudern geraten und hatte dabei einen entgegenkommenden PKW touchiert. Dieser war daraufhin in den angrenzenden Straßengraben geschleudert worden. Der PKW des 65-Jährigen stieß in der weiteren Abfolge noch gegen einen Straßenbaum. Durch den Unfall wurden der 65-jährige, mutmaßliche Unfallverursacher sowie die 62-jährige Fahrerin des entgegenkommenden PKW leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. An den Fahrzeugen war erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 38000 Euro entstanden, sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell