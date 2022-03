Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Verkehrsunfallflucht "Am Riesenberg" - Flüchtiger unter Alkoholeinfluss

Ense (ots)

Am Montag (28. Februar 2022), gegen 19.15 Uhr, bemerkte ein Zeuge, wie ein augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehender Mann auf dem Supermarktparkplatz "Am Riesenberg" zu einem silbernen Transporter ging und in den Wagen einstieg. Beim Versuch auszuparken fuhr der Unbekannte über einen Grünstreifen des Parkplatzes und touchierte den Wagen des Zeugen. Hierauf öffnete der Zeuge die Autotür des Transporters und wollte den Mann an der Weiterfahrt hindern. Dieser gab jedoch Gas und flüchtete mit der noch offen stehenden Autotür vom Parkplatz. Den entstandenen Sachschaden am Wagen des Zeugen schätzt die Polizei auf 1.000 Euro ein. Der Zeuge vermutet, dass es sich bei dem silbernen Transporter um einen Opel gehandelt haben könnte.

Der Flüchtige wird beschrieben als

- 55 - 60 Jahre alt - Graues Haar - Sprach mit osteuropäischem Akzent - Trug zur Tatzeit eine rote Jacke und eine schwarze Hose

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität des Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell