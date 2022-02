Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Verkehrsunfall mit Verletzten

Möhnesee (ots)

Am Sonntag (27. Februar 2022) befuhr ein 29-jähriger Autofahrer vom Möhnesee die Wameler Straße in Richtung Kreisstraße. Als er dort gegen 11.20 Uhr an dem Stopp-Zeichen angehalten hatte, wollte er auf die Kreisstraße abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Wagen eines 34-jährigen Autofahrers aus Bad Sassendorf. Durch den folgenden Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurden der 34-Jährige, sowie ein 7-jähriger Junge, der sich im Wagen des 29-Jährigen befand, leicht verletzt. Ein ebenfalls 7-jähriges Mädchen im Wagen des Autofahrers vom Möhnesee, erlitt einen Schock. Rettungsfahrzeuge brachten die Leichtverletzten zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell