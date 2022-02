Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall im Baustellenbereich - Internistischer Notfall

Lippstadt (ots)

Am Samstag (26. Februar 2022) geriet ein 68-jähriger Autofahrer aus Wadersloh aufgrund eines internistischen Notfalls auf der B55 in Höhe der Mastholter Straße im Bereich einer Baustelle in den Gegenverkehr. Er touchierte die entgegenkommenden Autos eines 62-jährigen Mannes aus Langenberg und eines 57-jährigen Autofahrers aus Rheda-Wiedenbrück, bevor er in einem bereits im Gegenverkehr stehenden Lkw eines 58-jährigen Mannes aus Wadersloh kollidierte und zum Stillstand kam. Auf seiner Fahrtstrecke im Gegenverkehr touchierte er zudem circa 250 Meter der dortigen Leitplanke. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 26.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell