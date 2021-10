Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrrad gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12./13.10.) entwendete ein Unbekannter gegen 03:00 Uhr ein Fahrrad der Marke Contura Positano. Das Treckingrad war in einer Hauseinfahrt an der Kollwitzstraße in Dormagen abgestellt.

Hinweisen zufolge handelt es sich um einen Einzeltäter mit dunkler Bekleidung und einer Kapuze.

Wer Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Trekkingrads geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Ob Fahrrad, Motorräder, Motorroller, Kleinkraftrad, E-Bike oder E-Scooter: Zweiräder sind bei Langfingern beliebt. Doch mit verschiedenen Maßnahmen kann man Dieben das Handwerk erschweren. Tipps zur mechanischen und elektronischen Sicherung von Zweirädern erhalten Interessierte im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter: https://www.polizei-beratung.de/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell