Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Durch eine Online-Anzeige erhielt die Polizei Kenntnis über eine Unfallflucht am Mittwoch, 10. August, am Metzenweg. Ein 28-jähriger Radfahrer erlitt hierbei durch den Anhänger eines Viehtransportes leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 28-Jährige gibt an, dass er gegen 14.25 Uhr auf auf dem Fahrradweg am Metzenweg unterwegs war. Hinter der Ampel Höhe Königsberger Straße, am Anfang einer Baustelle mit Fahrbahnverengung, sei ein neben ihm fahrender Viehtransporter dem Radweg immer näher gekommen. Er habe wegen parkender Autos und Bauzäunen nicht nach rechts ausweichen können. Der Anhänger des Transporters habe ihn letztendlich gestreift. An der nächsten Rotlicht zeigenden Ampel hätte er zwar den Fahrer darauf angesprochen, dieser habe allerdings nur erwidert, er solle besser aufpassen.

Zu dem Fahrzeug bzw. dessen Fahrer ist nur bekannt, dass er ca. 50 Jahre alt war und rauchte.

Da der Bereich um diese Zeit vermutlich stark frequentiert war fragt die Polizei: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu Hergang und Fahrzeug machen? Wem ist zu dem Zeitpunkt dort für eine weitere Beschreibung ein Viehtransporter mit Anhänger aufgefallen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell